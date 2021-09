Il "Memorial Marco Pantani" parte da Castrocaro: torna la gara ciclistica nel ricordo del 'Pirata'

Prezzo non disponibile

Sabato 18 settembre 2021 si svolgerà l’edizione 2021 del “Memorial Marco Pantani”, gara ciclistica riservata ai professionisti organizzata dal GS Emilia e inserita nel calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale), intitolata al grande campione prematuramente scomparso nel 2004.

La corsa, che arriva alla sua 18esima edizione, partirà anche quest’anno alle ore 11.30 da Castrocaro Terme-Terra del Sole e arriverà sempre a Cesenatico, città natale dell’indimenticato ciclista, proprio davanti al monumento a lui dedicato. I corridori dovranno affrontare un percorso di circa 200 km, caratterizzato da diversi saliscendi e, soprattutto, dal circuito di Montevecchio e dallo spettacolare tracciato cittadino da ripetere 5 volte con arrivo sempre in Piazza Marconi alle ore 15.30 circa.

La partenza sarà da via Marcon,i per poi salire verso Rocca delle Caminate, passando da Meldola e Monte Cavallo. I ciclisti transiteranno poi da Borello, Diolaguardia, San Carlo, Longiano, Savignano sul Rubicone per arrivare a Cesenatico, passando da Sala.