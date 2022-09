Il Memorial Walter Soprani arriva alla 11esima edizione

Domenica 2 ottobre nell’Area Verde di Carpena, si terrà l'undicesima edizione del Memorial Walter Soprani, raduno di auto e moto d’epoca. L’evento si svolgerà proprio di fronte a quella che è stata la casa di Walter Soprani, personaggio forlivese molto conosciuto nell’ambito della meccanica e delle moto in quanto tornitore di professione, era un grande appassionato di moto d’epoca che collezionava e che utilizzava anche in gara.

Le moto da lui utilizzate, e che gelosamente conserva il figlio che ne ha tramandato l’attività di tornitore, saranno esposte per tutta la durata della manifestazione (Morini Settebello, ed altri pezzi). L’evento nasce come un piccolo ritrovo organizzato da un gruppo di amici della zona (Carpena, Meldola e Forlì) denominato “I sempramig de mutor”. Nel corso degli anni l’evento è molto cresciuto, raccogliendo sempre più mezzi da esporre e partecipanti , provenienti da tutta la regione, con una fascia d’età compresa dai 20 anni fino ad oltre gli 80 anni, segno che quella dei motori in terra emiliano-romagnola è una passione che non ha età.

Di seguito il programma della giornata: dalle ore 8.00 ritrovo e iscrizione in Via Magnani, Presso Area Verde. Ore 10.00 partenza per giro turistico nelle colline romagnole, sosta e aperitivo a Fiumana di Predappio presso Associazione dedicata ad un angelo. Ore 13.00rientro a Carpena e pranzo presso Area Verde Teloneria Salvigni dove proseguirà con pranzo e spettacolo del gruppo “Vanni e gli amici della notte”.

Iscrizione, aperitivo e gadget € 5,00 – Pranzo € 15,00.

Per info e prenotazioni: Massimo 347.5848174 – Enrico 335.5432160