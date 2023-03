Il Mentalista Francesco Tesei in "Telepathy Venti Ventitre"

Il più grande Mentalista italiano, il forlivese Francesco Tesei, torna al Diego Fabbri, il Teatro della sua città, sabato 11 marzo alle ore 21, con il suo nuovo spettacolo Telepathy Venti Ventitre. In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”.

Il recente periodo che abbiamo vissuto, però, ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante e attuale tornare al significato etimologico della parola: tele-pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”.Con questo nuovo spettacolo il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche sui gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: “telempatia”. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

Biglietti: 25 euro (settore unico). Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Nel giorno di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it