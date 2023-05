Mercoledì 24 maggio dalle 18 alle 20 in via Valverde 15 a Forlì (primo piano) si terrà un seminario gratuito di psicologia dello sport dal titolo: "Mente e Sport: Dalla Teoria Alla Pratica".



Francesco Di Gruttola, Psicologo dello sport e founder di Cerebest, ci parlerà della figura dello Psicologo dello sport, illustrando quali benefici porta, di come e quanto incide la mente nello sport e di cosa sono e come si allenano le abilità mentali. Oltre a consigli e spunti applicativi, come esempio virtuoso, verranno descritti i progetti già avviati con gli allenatori e gli atleti del Rugby Forlì 1979.



La partecipazione è gratuita per atleti, allenatori, dirigenti e staff delle realtà sportive delle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna, ma aperta gratuitamente anche a tutte le altre persone o realtà interessate.



L'evento si terrà esclusivamente in presenza. L'entrata sarà libera, ma è gradita la prenotazione. È possibile iscriversi al seminario al seguente link: https://www.getcrowd.eu/event/menteesport. Per ulteriori informazioni invece, si rimanda all'evento Facebook consultabile all'indirizzo: https://fb.me/e/Oh2oVwyG.