Grappoli d'uva, mercatini, trampolieri e spettacoli di fuoco alla Festa del Forestiero

Domenica 20 settembre torna l’appuntamento con la Festa del Forestiero a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La cittadina termale si animerà per tutta la giornata offrendo ai “forestieri” un assaggio della sua tradizionale ospitalità, ai turisti che visiteranno Castrocaro Terme saranno offerti grappoli d’uva in nome di quella gentile accoglienza che da sempre contraddistingue queste terre. Viale Marconi si animerà di stand gastronomici, artisti di strada e animazioni per grandi e bambini.

Dalle 7.30 di domenica mattina fino alle 12.30 sarà possibile fare acquisti di prodotti bio e a Km0 presso il mercato contadino nell’area mercato di Castrocaro Terme. A partire dalle 8.30 fino alle 20 si terrà il mercatino vintage, dove gli appassionati potranno trovare abbigliamento, accessori, vecchi libri, complementi d’arredo, manufatti in vetro e ceramica, quadri, stampe e tanto altro.

Dalle 10 fino alle 22 si svolgeranno i mercatini delle opere dell’ingegno mentre dalle 16 alle 18, per la gioia dei più piccoli, si avrà un mercatino completamente dedicato a loro con tanti giochi ed attrazioni.

Alle ore 10 – 16 e 19 si svolgerà lo spettacolo di marionette “Pu-Pazzi d’amore” della compagnia All’InCirco. Storie di amori tragicomici, raccontate con l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, portando lo spettatore all’interno di un mondo incantato.

La magia continua con lo spettacolo “Palcoscenico in Movimento” una processione impazzita di colorati trampolieri folli a cura di Circa Teatro, che si svolgerà alle 11 e alle 18. Un turbinio di colori, musica e suoni invaderà le strade avvolgendo il pubblico con un’atmosfera di gioia e divertimento.

Tutti i bambini presenti alla festa potranno stimolare la loro fantasia e creatività giocando dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 con i divertenti e ingegnosi giochi in legno di Nonno Banter.

Alle ore 17 il Corpo Bandistico “A. Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole accompagnerà e animerà l’evento con musiche popolari e brani musicali di Ennio Morricone.

La manifestazione si concluderà alle ore 21 in Piazza Buonincontro con “Ignis Rotae”, sul palcoscenico il teatro e la danza incontreranno il circo in uno spettacolo letteralmente di fuoco. Fiamme notturne, giochi di luci e ombre, musiche e balli animeranno creature magiche che incanteranno il pubblico. Lo spettacolo è a cura di Circa Teatro.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 27 settembre.