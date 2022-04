Torna il tradizionale appuntamento mensile col mercatino dell'antiquariato sotto i portici

Sabato 9 aprile, dalle ore 8.00 alle 20.00, sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, classico appuntamento mensile con il tradizionale Mercatino dell'antiquariato, che questo mese precede di poco la Santa Pasqua: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori.

Come ogni secondo sabato del mese, il Mercatino dell'antiquariato rappresenta una opportunità per vivere il centro storico di Forlì per una passeggiata che unisce la voglia di novità e shopping a una visita a palazzi, piazze e monumenti.