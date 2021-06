Cala Foma: un nuovo apputamento con il mercatino dei creativi

Prosegue all’azienda agricola agrituristica CalaFoma, a cinque minuti dal centro di Forlì, la stagione 2021 del Mercatino dei Creativi, iniziativa avviata con successo nel luglio 2020.

Numerosi hanno accolto l’invito ad esporre i propri prodotti: artigianato e arti varie, handmade, modernariato, abbigliamento e seconda mano. Il Mercatino dei Creativi si ripeterà ogni giovedì dalle 16 alle 24 fino ad ottobre.

CalaFoma, che propone servizi di agriturismo in filiera agricola, si trova in un sito di interesse comunitario, circondata dalla natura dell'area verde del fiume Ronco e gode di una vista suggestiva grazie all'affaccio diretto sul lago dalla cui storia ha preso il nome. Negli anni '60 era infatti attiva la cava di ghiaia FOMA: profondi scavi di estrazione hanno liberato due sorgenti che hanno creato un grande lago di acqua, purissima grazie alla falda proveniente dalle alpi apuane. L'impressione è quella di trovarsi in una caletta marittima riparata, da qui all'acronimo che sostituisce cava con cala il passo è stato naturale. È garantita l’accessibilità per persone con difficoltà motoria. Presente anche uno spazio riservato a chi viene accompagnato dal proprio amico a 4 zampe.

La stagione di apertura proseguirà, ogni giorno dalle 9 alle 24, fino all’autunno, nel rispetto dei protocolli stabiliti a livello nazionale e territoriale per garantire la sicurezza di ospiti e personale.

Info: www.vivicalafoma.it, Facebook (@calafomaforlì), Instagram (calafoma)

