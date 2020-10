Verde, benessere e prodotti tipici al Mercatino d'autunno

Tornano le bancarell in centro a Forlì con il Mercatino d’Autunno in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'Autunno, con la sua dolcezza di luci e colori, è un invito a prenderci cura di noi, della casa e degli spazi personali e il Mercatino d'Autunno è l'occasione ideale per trovare il meglio che può offrirci questa stagione di passaggio.

Nella centralissima Piazza Saffi e nella Via delle Torri saranno presenti tre settori merceologici: il Verde, il Benessere e i Prodotti Tipici, disposti in modo da creare un unico percorso ma con spazi distinti.

La zona del Verde proporrà piante e fiori di stagione, alberi da frutto, piante grasse, erbe aromatiche, vasi e terrecotte, arredo green per esterni oltre a oggettistica da interno. La cura delle piante allontana lo stress e migliora l'umore. Che sia un giardino, un terrazzo, un davanzale o un appartamento le tendenze del green design propongono un ritorno alla natura on soluzioni per creare spazi verdi all’aperto ma anche all’interno delle abitazioni.

L’area del Benessere presenterà servizi per il benessere della persona oltre a prodotti olistici, erboristerie, essenze, cosmesi ed integratori per rafforzare naturalmente le difese immunitarie: in pratica tutto il necessario per prendersi cura di sé e coccolarsi in casa, in vista dell’arrivo della stagione invernale.

Infine al Mercatino d'Autunno non potrà mancare l'enogastronomia tipica e di stagione: insaccati, prodotti dell'alveare e confetture, formaggi d'alpeggio, olio evo e vino, dolcezze, prodotti del forno ed altre golosità per soddisfare tutti i palati mettere famiglia e amici a tavola senza fatica.

Apertura degli stand dalle 9 alle 19,30. Ingresso gratuito.