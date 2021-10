Il Mercatino di Forte dei Marmi porta il 'Versilia style' a Castrocaro

Gli appassionati del 'Versilia style' troveranno le botteghe a cielo aperto dei due consorzi insieme, 'Il Mercatino da Forte dei Marmi' e 'Il Mercato del Forte', in viale Marconi e via Dante Alighieri, per l’intera giornata, a partire dalle 7.00 del mattino.

Il 10 ottobre, per la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, a Castrocaro Terme e Terra Del Sole, arriva il tour 200% Forte dei Marmi: una grande festa organizzata in collaborazione con Castrumcari – Consorzio di promozione turistica e con il patrocinio del Comune. Gli appassionati del 'Versilia style' troveranno le botteghe a cielo aperto dei due consorzi insieme, 'Il Mercatino da Forte dei Marmi' e 'Il Mercato del Forte', in viale Marconi e via Dante Alighieri, per l’intera giornata, a partire dalle 7.00 del mattino.

"Per quanto riguarda l’offerta commerciale - come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi - il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa. Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori".