Bimbi in campo nei lunedì d'estate con il "Mercatino delle Pulcette"

Torna, a Forlì, il "Mercatino delle Pulcette", attività gratuita e ludica pensata per coinvolgere i bambini da 5 a 12 anni. Per partecipare bastano una coperta, giocattoli usati, libri, piccoli manufatti e il gioco è fatto. Perché si tratta di un gioco per bambini. Gli appuntamenti animeranno varie aree della città nelle serate dei lunedì del mese di luglio, dalle 19.30 alle 22.00. “Si parte lunedì 10 con il "Mercatino delle Pulcette" in piazza Saffi – spiega l’assessora Andrea Cintorino nell’illustrare la rassegna – per proseguire lunedì 17 luglio al Polisportivo Buscherini in via Orceoli n.17, mentre lunedì 24 luglio entusiasmo e curiosità si accenderanno nella Piazzetta delle Operaie della ex Fabbrica Battistini, in via Paradiso n.5. E’ una iniziativa itinerante che punta a coinvolgere l’intera città, entrando nei quartieri, nelle aree verdi, negli spazi di incontro”.

Il calendario prosegue lunedì 31 luglio al Quartiere Romiti dove si apriranno le porte del giardino della scuola Primaria "Pio Squadrani" in via Valeria 14 (ingresso dal parcheggio che fiancheggia il Palazzetto dello Sport). Altre tappe sono già fissate in calendario per le serate di mercoledì 6 settembre in Corso Mazzini e lunedì 11 settembre all'Arena Forlivese di via Giorgio Regnoli n.91. Ultima tappa dell'edizione 2023 dei Mercatini è prevista per inizio autunno ed avrà come sede il Foro Boario.

La rassegna è curata dal Centro per le Famiglie in collaborazione diverse realtà e associazioni: Condomine della Piazzetta delle Operaie, Forlì Città Aperta, La Volpe e la Rosa 2.0., Polisportiva Buscherini, Comitato di Quartiere Romiti, Associazione Genitori Amici della Pio Squadrani, Idee in Corso, Comitato di Quartiere Centro Storico, ForoBoArte.

Informazioni: la partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione che deve avvenire entro la mezzanotte del giorno precedente attraverso la procedura on line al link https://icos.comune.forli.fc.it/ . L'allestimento avverrà dalle ore 19.00. Ad ogni adulto sarà assegnata una sola postazione (mt. 2x2) che potrà accogliere più bambini. Non sono ammessi nell'area del mercatino cani di tutte le taglie e biciclette. Informazioni: Centro per le Famiglie, 0543.712667, centrofamiglie@comune.forli.fc.it - www.facebook.com/centrofamiglieforli .