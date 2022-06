Parte a Bertinoro il mercatino delle pulcette

Venerdì 17 giugno, dalle ore 18,00, a Bertinoro parte il 1° venerdì del mercatino delle pulcette, aperto ai bambini dai 5 ai 13 anni che potranno allestire la bancarella per mettere in vendita e scambiare giochi, oggetti e vestiti.

Le pulcette sono in programma in tre zone: a Bertinoro (il 17 giugno e il 1° luglio sotto il loggiato del Comune) a Fratta Terme (il 24 giugno e l’8 luglio lungo Via Loreta) e a Santa Maria Nuova Spallicci (il 24 giugno nell’area verde del PAC4) a cura dei 3 Comitati Genitori del territorio, in collaborazione con il Centro per le Famiglie e con il patrocinio del Comune di Bertinoro. Per prenotare la piazzola di 2X2 m è necessaria l’iscrizione https://form.typeform.com/to/V5yRAd1i. In occasione dei mercatini, è possibile cenare sempre su prenotazione.

L’Assessora alla Scuola Sara Londrillo dichiara: “Sono particolarmente soddisfatta della fattiva collaborazione tra i Comitati Genitori di Bertinoro, Fratta Terme e Santa Maria Nuova Spallicci e il Comune per la realizzazione di questi mercatini, che sono l’occasione per far incontrare le famiglie durante l’estate e creare un momento di gioco e di scambio per i bambini” - continua l’Assessora: “E’ un modo per ravvivare le strade, la piazza e le aree verdi, per vivere di nuovo la socialità.”

Elena Salvucci, una delle promotrici del progetto, conclude: “Dopo anni di distanziamento sentivamo il bisogno di riconquistare lo spazio pubblico, il piacere di incontrarsi sotto casa. Il mercatino delle Pulcette nella sua semplicità è geniale. I bambini preparano i giochi da settimane e infondo basta scendere per strada col proprio lenzuolo e il gioco è fatto. È la prima volta che organizziamo eventi estivi, la prima volta che lo facciamo insieme come Comitati dei genitori di Santa Maria Nuova, Fratta Terme e Bertinoro. Non ce l'avremmo fatta senza il Comune di Bertinoro e il Centro delle Famiglie della Romagna forlivese”.