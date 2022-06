Scambio, riuso e vendita per i più piccoli: torna in centro a Forlì il Mercatino delle pulcette

Riparte il “Mercatino delle Pulcette” in Piazza Saffi e Centro storico di Forlì. Ad annunciare l’iniziativa l’Assessore Andrea Cintorino: “A grande richiesta, per i più piccoli e le loro famiglie, riparte il Mercatino delle Pulcette! Un’iniziativa di cui andiamo profondamente fieri perché mette al centro i nostri bambini, il loro spirito di iniziativa e rappresenta un luogo di relazioni e una sana occasione per mettersi in gioco nella compravendita, confrontandosi con leggerezza sui temi del risparmio, dell’uso del denaro, dei desideri e dei bisogni. Basta una coperta, dei giocattoli, alcuni libri, piccoli manufatti e il gioco è fatto. Si vende, si compra, si scambia, e soprattutto si dona".

Il Mercatino, dedicato a tutti i bambini da 5 a 12 anni, si svolgerà nei lunedì 4, 11, 18, e 25 luglio, dalle 19.30 alle 22.00 in Piazza Saffi e in alcuni luoghi del Centro storico: Piazza Saffi, Piazzetta delle Operaie (Via Paradiso 5), Villa Viola (V. F. Orsini 80) e Galleria Mazzini (C.so Mazzini 75). L'edizione estate 2022 è a cura del Centro per le Famiglie, in collaborazione con Comitato Scarpe Spaiate, Villa Viola, Associazione Idee in Corso, Pensiero e Azione APS e Comitato di Quartiere Centro Storico.



L'accesso è gratuito, ma è necessaria l'iscrizione (entro la mezzanotte della domenica precedente) on line su icos.comune.forli.fc.it.

Maggiori info c/o il Centro per le Famiglie - 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it. Allestimento dalle ore 19.00. Ad ogni adulto sarà assegnata una sola postazione (mt. 2x2) che potrà accogliere più bambini. Non sono ammessi nell'area del mercatino cani di tutte le taglie e biciclette. Il mercatino è un gioco per i bambini e da loro va sperimentato; è vietata qualsiasi vendita gestita dagli adulti; mamma e papà possono solo collaborare nella scelta dei giocattoli e degli oggetti da porre in vendita o da acquistare.