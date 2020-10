Bancarelle in centro storico: appuntamento domenica col mercato ambulante

Si svolgerà regolarmente, nel rispetto della normativa Covid, il mercatino degli ambulanti di domenica dalle 7.30 alle 20 distribuito in piazza Ordelaffi, via delle Torri e Piazza Saffi. "Per la sua natura, il mercatino degli ambulanti della prossima domenica rientra in quella tipologia di manifestazioni con assegnazione di postazioni fisse che è tutt’oggi consentita dalla normativa Covid - afferma l'assessore al Centro Storico, Andrea Cintorino, che in questi giorni ha approfondito il tema e sciolto la riserva sullo svolgimento o meno della manifestazione -. Laddove era compatibile con le restrizioni dovute dall’epidemia, abbiamo mantenuto la programmazione di eventi e mercati adottata prima dell’ultimo Dpcm".

"Questo mercatino, caratterizzato dagli stessi ambulanti del lunedì e del venerdì, ha le carte in regola per poter essere svolto - conclude l'assessore -. Ovviamente, sia gli operatori che i cittadini all’interno del perimetro mercatale dovranno indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti".