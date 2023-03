“Mercato e Salute”, la spesa in bici al Mercato di Campigna Amica: una pedalata di 20 chilometri

Coldiretti Forlì-Cesena e il Mercato di Campagna Amica di Viale Bologna, 75 in collaborazione con Fiab Forlì, salutano con entusiasmo il primo evento in programma. Sabato 18 marzo appuntamento alle ore 9.00 in Viale Bologna 75 di fronte al Mercato per dare avvio alla pedalata che ha un itinerario di 20 chilometri circa su strade a basso traffico, in prevalenza su asfalto e con alcuni tratti su fondo sterrato, con una sosta all’azienda agricola Scozzoli di San Tomè, nota per la produzione e vendita del buon miele romagnolo, dove verrà distribuita una merenda sana, fresca e a km0. Il programma prevede il rientro al Mercato per le ore 12.00 con la possibilità di fare la spesa beneficiando di uno sconto sugli acquisti, per tutti i tesserati Fiab Forlì o approfittare della nuova cucina del mercato, con i veri piatti della tradizione romagnola, per un pranzo genuino. Sarà un lieto momento in cui viene mantenuto e rafforzato il legame ed il connubio fra la “buona e sana agricoltura” e l’espressione della sport più naturale.