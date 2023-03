Mercato in festa a Forlì con la Fiera di primavera

Domenica 2 aprile, in Piazza Saffi, dalle ore 7.30 alle 20.00, torna dopo un anno la Fiera di Primavera - Mercato in Festa. L'arrivo della primavera porta con sé fiori, ma anche la voglia di rinnovare e dare colore al guardaroba,curiosando tra decine di bancarelle di abbigliamento, accessori moda, calzature, tessuti, oggetti per la casa e per la tavola.

Oltre ai tradizionali mercati del lunedì e del venerdì, con la Fiera di Primavera, continuano le occasioni per vivere il centro di Forlì da soli, con gli amici o con tutta la famiglia, abbinando la voglia di una passeggiata all'aria aperta tra palazzi, piazze e monumenti, allo shopping e alla degustazione di un aperitivo, di un caffè o di un pranzo speciali. Inoltre sarà possibile approfittare di questa occasione per visitare la grande mostra in esposizione ai Musei San Domenico: “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968”: la moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti in tre secoli in un percorso con oltre trecento opere.