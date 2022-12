Primo appuntamento con il mercato straordinario domenicale prima di Natale

Domenica 4 dicembre tornano a Forlì 120 espositori che daranno vita ai mercati straordinari delle domeniche di Natale. Nella prima delle tre domeniche che precedono il 25 dicembre inizierà la festa, con bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, bigiotteria, borse, articoli per la casa, e tanto altro. Dalle ore 7.30 alle 20.00, il centro storico di Forlì si animerà.

Mercato e shopping offriranno a tutti la giusta occasione per dedicarsi agli acquisti e alla scelta dei regali, passeggiando tra le tantissime bancarelle, cogliendo l'opportunità per dare un'occhiata alle vetrine dei negozi addobbate a festa. Sarà anche il momento giusto per prendersi qualche ora di relax nell'attesa delle tante attrazioni natalizie che presto verranno inaugurate da "Forlì che brilla".