Al centro cinofilo una merenda con i cuccioli

Il centro cinofilo Dog Galaxy organizza un evento durante il quale sarà possibile interagire con i cuccioli dell' allevamento, nel rispetto del loro benessere.

Sabato 13 aprile dalle 15.30 alle 17.00 Stefano Cavina, educatore cinofilo e allevatore, spiegherà: lo sviluppo comportamentale del cucciolo durante il periodo sensibile;le corrette interazioni sociali e la comunicazione canina; i meccanismi di apprendimento.

Al termine merenda per tutti! Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 392.75.21.077 Quota di partecipazione €15, gratis per gli under 18. L'evento si svolge presso il centro cinofilo Dog Galaxy a Forlì, in caso di maltempo sarà rimandato