Merenda d'artista a Forlì tra poesia e teatro

Ultimo appuntamento della stagione con "La merenda d'artista" organizzata dal Centro Culturale L'Ortica, sabato 15 ottobre alle ore 17, a "Casa di Mirna", Gianluca Alberti presenterà la sua poesia che come scrive il critico letterario Davide Argnani, recensendo il suo ultimo libro "In liimine" sulla rivista L'Ortica,: "è poesia nuda e cruda per il segno netto del linguaggio e per il sintagma, la sostanza del dire inciso con stilo e coltello. Versi di alto e puro spessore stilistico,".

Seguirà il corto teatrale "Solo il vento li piegherà" scritto da Mirna Milandri e Gianluca Alberti; gli stessi autori leggeranno il testo coadiuvati dalla partecipazione di Alessandra Gardini e Meris Pedrizzi.

Alle ore 18 sarà offerta a tutti i presenti una golosa merenda.

Info. 3337167331 - 3334451305