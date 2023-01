Mestieri del cinema: a Forlì una masterclass di Walter Fasano, montatore dei film di Guadagnino, Argento e Özpetek

Un’opportunità unica per una città e un territorio che vuole sviluppare le proprie competenze nel settore video e cinematografico. Il 28 gennaio, nella sala multimediale di EXATR, in via Ugo Bassi 16 a Forlì, si terrà la Masterclass con Walter Fasano montatore di Luca Guadagnino, Dario Argento, Ferzan Özpetek e tanti altri. L’evento si sviluppa all’interno delle attività annuali di Ibrida Festival, organizzato dall’associazione Vertov Project, con la direzione artistica di Francesca Leoni e da Davide Mastrangelo, che esplora e valorizza le arti multimediali.

Walter Fasano ha curato il montaggio di oltre settanta fra film, corti e documentari. Ha collaborato anche con Park Chan-wook, Trudie Styler, Igort e Bonifacio Angius. Il lungo sodalizio artistico con Luca Guadagnino lo ha visto anche aiuto regista per The Protagonists (1999), co-regista di Bertolucci on Bertolucci (2013) e co-sceneggiatore di Io sono l’amore (2009) e Chiamami col tuo nome (2017), premiato agli Oscar nel 2018. Nel 2020 Walter Fasano scrive e dirige Pino, un film su Pino Pascali, che vince il Torino Film Festival e viene candidato al David di Donatello ed ai Nastri d’Argento.

La masterclass, incentrata quindi sul lavoro del montatore ma anche quello creativo e poetico della regia e del fare film, è destinata in primo luogo a film maker e video maker ma anche a cinefili e curiosi. Il costo della masterclass è 15€ + 10€ di tesseramento all’associazione Vertov Project. Posti limitati. Per info: ibridafestival@gmail.com