"Back to '80", Meteora in concerto al circolo Black Sheep

"Black to 80'. Da "Such a shame" a "Maniac", da "Born to be alive" a Sarà perchè ti amo". I Meteora tornano live con le hit più belle degli anni 80, per rivivere tutti insieme quegli anni magici cantando a squarciagola. Appuntamento al circolo Black Sheep l'8 giugno alle 21,30 con ingresso riservato ai soci Arci con tessera valida per l’anno 2023/2024 (è possibile fare la tessera direttamente al Black la sera dell'evento)