"Metropolis" musicato da Edison Studio alla Rocca di Caterina

Mercoledì 10 luglio

Mercoledì 10 luglio, a Forlì presso l’Arena della Rocca di Caterina Sforza si svolgerà la proiezione del capolavoro Metropolis (1927) di Fritz Lang, con la colonna sonora elettroacustica eseguita dal vivo da Edison Studio, il collettivo di compositori musicisti fondato da Alessandro Cipriani, Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli cui si aggiungono Vincenzo Core e Andrea Veneri. La proiezione concerto è organizzata dall’Associazione Area Sismica nell’ambito di “Arena Rocca estate 2024” la rassegna estiva del Comune di Forlì.

Quella che si ascolterà durante la serata è una nuova colonna sonora originale, composta nel 2023 da Edison Studio, per quello che è considerato il più visionario tra i film muti e un capolavoro del cinema espressionista e di fantascienza. La pellicola, presentata qui nella sua versione più completa mai ritrovata, frutto di un raffinato lavoro di restauro del laboratorio Alpha-Omega Digital GmbH di Monaco di Baviera, è stata arricchita da una composizione che combina suoni vocali, strumentali, meccanici, elettronici e ambientali, orchestrati e trasformati dal vivo con tecnologie contemporanee.

La musica di Edison Studio non si limita a supportare il film, ma lo espande reinterpretandone le implicazioni simboliche e drammaturgiche. Attraverso un processo collaborativo, il collettivo ha creato una colonna sonora immersiva e stratificata, che si intreccia con la narrativa del film, offrendo una nuova dimensione audiovisiva e rendendo omaggio al carattere futuristico e poetico dell’opera di Lang. Questa nuova colonna sonora segue le diverse ambientazioni del film le cui vicende furono immaginate svolgersi negli anni Venti del 2000: la metropoli di sopra, la città alta dei ricchi ispirata a modelli architettonici futuristi, con i suoi giardini eterni e la casa di piacere; la metropoli di sotto, la città degli operai buia e situata nel sottosuolo, ma anche le catacombe e naturalmente la fabbrica.

Edison Studio è un collettivo di compositori fondato a Roma nel 1993 da Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi e Alessandro Cipriani con l’intento di unire le personali capacità creative e produttive per la realizzazione di opere musicali in relazione alle arti visive e attraverso la performance live. Dal 1993 le produzioni di Edison Studio sono state commissionate da numerosi festival internazionali (ICMC Singapore, Ravenna Festival, Redcat Los Angeles, Unione dei Compositori Russi) ed eseguite dal vivo dagli stessi autori utilizzando le tecniche elettroacustiche più innovative sia nella creazione musicale che nella produzione dei concerti. Una delle più significative attività di Edison Studio è dedicata alla realizzazione ed esecuzione dal vivo di colonne sonore elettroacustiche per film muti degli anni ’10 e ’20, fra cui 4 capolavori del muto, oltre a Metropolis: Blackmail di Alfred Hitchcock; Inferno, il primo lungometraggio italiano, sul viaggio infernale di Dante, Il gabinetto del Dottor Caligari il film ‘“cult” dell’espressionismo tedesco, e La Corazzata Potemkin, il capolavoro di Sergei Ejzenstejn.

Biglietto unico 10 euro

Area Sismica - Via le Selve 23, Forlì

www.areasismica.it - info@areasismica.it