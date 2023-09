“Mettersi in gioco… nel ruolo preferito": laboratorio gratuito per ragazzi

Sei incontri per diventare Master dei giochi di ruolo e imparare i trucchi del mestiere: è questa la proposta del laboratorio “Mettersi in gioco… nel ruolo preferito”, rivolto a ragazze e ragazzi fra i 14 e i 18 anni. Promosso dalla Croce Rossa – Comitato di Forlimpopoli e Bertinoro con la collaborazione del Comune di Forlimpopoli, del Centro per le famiglie della Romagna Forlivese e di Area Games, il laboratorio, gratuito, sarà condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di Area Games, esperto di corsi Stem e professore aggiunto di Digitl Storytelling all’Università Cattolica di Milano.

Gli incontri si terranno a partire dal 5 ottobre ogni giovedì pomeriggio alle ore 17 nei locali dell’ex Asilo Rosetti. Solo venti i posti disponibili: per iscriversi c’è tempo fino al 20 settembre. Prima dell’avvio del laboratorio, è previsto un incontro preliminare riservato ai genitori per illustrare i contenuti del progetto: l’appuntamento è fissato per giovedì 28 settembre alle 21 nella Sala del Consiglio.

Per info e iscrizioni contattare Area 1 CRI Forlimpopoli – Bertinoro, tel. 334 1680177, mail forlimpopoli.salute@emiliaromagna.cri.it