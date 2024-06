"Mettiamoci all’opera ovvero le Nozze di Figaro": la magia del lavoro scenografico al Liceo Canova in un progetto di Accademia InArte

Mercoledì 12 giugno alle ore 21:15 alla Fabbrica delle Candele, dopo le due recite di tutto esaurito di maggio scorso al Teatro Testori, Accademia InArte riporterà in scena "Mettiamoci all’opera ovvero Le Nozze di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart in una regia adatta anche a chi non conosce l’opera lirica. Il progetto Mettiamoci all'opera è centrato sull’opera lirica e nasce dalla constatazione preoccupante che questo genere musicale rischia di sparire proprio nella patria che l’ha creato ma anche dalla certezza entusiasmante che con la competenza e la cura possiamo riuscire a dargli nuova linfa.

Per il secondo anno consecutivo abbiamo lavorato ad una regia agile e giovane, grazie alla creatività e competenza del maestro Andrea Farì, che metterà in scena uno spettacolo i cui protagonisti saranno i giovanissimi cantanti lirici sia professionisti che studenti provenienti dalle scuole di Musica di InArte di Forlì e Bellaria, dal Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” di Forlì e dal Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena. Lo spettacolo durerà circa un’ora e le arie musicali saranno collegate da una parte narrata dall’attrice del Teatro Testori Francesca Tisano che avrà il compito di far comprendere la storia e i personaggi. La cosa straordinaria è la presenza dell’orchestra LaCorelli in scena e la collaborazione nelle scenografie e negli oggetti scenici della 3^ E del corso di Scenografia del Liceo Canova guidata dal prof. Cristian Casadei.

La grandissima novità di quest’anno è il cast formato da giovanissimi professionisti della nostra città come Gianandrea Navacchia, baritono e Camilla Pacchierini, soprano. Ma anche di studenti del conservatorio di Cesena, come Bianca Tomaselli, soprano e due giovanissimi studenti del Liceo Canova, Angie Paganelli mezzosoprano e Daniel Sanchini, baritono. E poi il coro di oltre 20 bambini e ragazzi delle nostre scuole di Forlì e Bellaria e del Liceo Canova e l’orchestra LaCorelli dal vivo.

L’allestimento, pur nella sua semplicità, è stato curato con grande fantasia e capacità realizzativa dalla classe di scenografia 3^ E del Liceo Canova di Forlì. I fondali saranno videoproiettati e alcuni elementi scenici saranno di grande impatto perché determinanti nella regia. Così, dietro ogni grande spettacolo, c'è sempre una squadra di talentuosi artisti e appassionati insegnanti che lavorano instancabilmente per portare la magia del teatro alla vita, si tratta “solamente” di toccare le giuste corde dell'animo affinché gli studenti possano immedesimarsi nel processo di creazione che, assieme alle regole della pratica scenografica, possa contribuire all'acquisizione di quelle competenze e conoscenze che saranno spendibili in ottica futura, nel corso della vita.

L’entrata è gratuita fino ai 12 anni. Entrano gratuitamente anche i ragazzi del corso di scenografia che hanno partecipato alla realizzazione. Per il resto del pubblico è previsto un biglietto dal costo simbolico di € 5.

Per prenotazioni contattare: allopera.inarte@gmail.com oppure alla pagina del sito: https://www.inarteonline.com