Da Predappio a Forlì di corsa: torna la Mezza di Romagna

Di corsa da Predappio a Forlì. L’ASD Edera Atletica Forlì, con il patrocinio dei Comuni di Predappio e Forlì, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada Mezza di Romagna. La gara, inserita nel calendario nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), si disputerà domenica 23 ottobre con partenze scaglionate a partire dalle ore 09:30 circa da Predappio, in piazza sant'Antonio ed arrivo in piazza Saffi a Forlì ed avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica.

C'è la possibilità di partecipare alla gara competitiva o non. Sarà possibile ritirare il pettorale di gara ed il chip, da riconsegnare all’arrivo, nonché la sacca gara presso Marathon Villageallestito in prossimità di Piazza Saffi, zona Corso Diaz 6, nelle giornate di Sabato 22 ottobre dalle 10 alle 19 e nella giornata di Domenica 23 ottobre dalle 7 alle 8.

Il percorso della Mezza di Romagna parte da Predappio e arriva a Forlì in Piazza Saffi: dopo la partenza presso la piazza S. Antonio a Predappio, il tragitto prosegue sulla provinciale fino a San Lorenzo, attraverso le campagne romagnole si raggiungerà la località di Vecchiazzano per poi entrare nel parco Urbano di Forlì; si prosegue passando davanti ai musei San Domenico ed ultimando gli ultimi 4 km in centro storico per poi percorrere interamente Corso della Repubblica ed arrivare in Piazza Saffi.

La quota di partecipazione per la Mezza di Romagna Competitiva è di € 20 comprensiva di t-shirt tecnica, pacco gara, medaglia finisher, lunch box all’arrivo, ristori durante il percorso, servizio navette e deposito borse. La quota di partecipazione per la Mezza di Romagna Non competitiva è di € 10 comprensiva di t-shirt tecnica, ristori durante il percorso, servizio navette e deposito borse. Info: https://mezzadiromagna.wordpress.com/