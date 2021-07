A Santa Sofia arriva Michela Murgia con il monologo “Dove sono le donne?”

Proseguono gli eventi dell'estate santasofiese, con Michela Murgia e lo spettacolo “Dove sono le donne?” in programma il 22 luglio alle 21.00 presso il Parco della Resistenza di Santa Sofia.

Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano. Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo 'Quasi grazia', Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla 'questione femminile' in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

“Dopo i concerti jazz e la musica di Elio, stavolta avremo sul palco una donna che esprime con forza le proprie idee e che arriva a Santa Sofia anche grazie al contributo di Sophia in Libris, una delle tante associazioni di volontariato che affiancano l'amministrazione nell'organizzazione degli eventi estivi”, sottolinea l'assessora alla cultura Isabel Guidi.

Il monologo di e con Michela Murgia è accompagnato da drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla e dalle illustrazioni di Edoardo Massa.

Per info e prenotazioni sui biglietti: 349 9503847. Ingresso 20 euro, ridotto 18 euro per over 65 e under 18. www.visitsantasofia.it