Il mago delle bolle Michele Cafaggi pronto ad incantare le famiglie con "Ouverture des Saponettes"

Prosegue al Teatro Testori la rassegna dedicata agli spettacoli per le famiglie, con un appuntamento eccezionalmente in scena sia sabato 13 che domenica 14 novembre alle 16: "Ouverture des saponettes", del mago delle bolle di sapone Michele Cafaggi.

Oh ecco, inizia lo spettacolo... chi è quello col grembiule? Ma va là, dice di essere il direttore! Ma non suonano musica i suoi strumenti! E adesso cosa fa? Diventa un gatto? Guarda, da una tromba è comparsa una rosa! Ehi, qui è umido, piovono grappoli di bolle... Oh no, mi chiama, mi rapisce, dove mi porta? Vedo tutto tondo.. sono finito in una bolla di saponeeee... Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca! Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età. Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è nato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell'ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone. È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà.

Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro per i maggiori di 12 anni è consentito solo al pubblico munito di green pass. Gli appuntamenti successivi saranno il 28 novembre con “Ode alla vita” e il 5 dicembre con “I bestiolini” di Gek Tessaro.

Inizio spettacolo ore 16; posto unico euro 6; prevendita su Vivaticket. Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net.