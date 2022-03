"Miguel Manara, come colmarlo questo abisso della vita?": sul palco del Fabbri per l'emergenza Ucraina

Domenica 10 aprile alle 18, va in scena al teatro Diego Fabbri di Forlì lo spettacolo “Miguel Manara. Come colmarlo questo abisso della vita?” a favore di Avsi emergenza Ucraina e per bambini con disabilità. L’Associazione genitori delle Scuole La Nave La Cometa, con Comunione e Liberazione e Azione Cattolica, propone lo spettacolo tratto dal capolavoro di O.V. Milosz. L'opera ha ricevuto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.

Sul palco recitano studenti dell'Università di Bologna, molti forlivesi, riuniti nella Compagnia del Tarlo, con la regia di Andrea Soffiantini. Uno spettacolo corale per raccontare la ricerca di amore e libertà che muove il protagonista del capolavoro di O. V. Milosz. “Come colmarlo questo abisso della vita?”, chiede Miguel Manara. Oggi diremmo:cosa ci toglie la paura, l'incertezza, dopo anni di pandemia e adesso con una guerra in Europa? Come faccio a essere felice? Appena pochi mesi fa, in pieno lockdown, stretti dalle rinunce, avremmo detto che la felicità è la libertà di uscire. Adesso, con la guerra in Ucraina, non siamo più così sicuri che uscire con gli amici ci basti. La domanda del Miguel Manara, dunque, diventa quella di ciascuno e sul palco, attraverso la vita del protagonista, si darà una risposta.

Il ricavato è per Avsi-Emergenza Ucraina e per progetti di sostegno a bambini con disabilità. "Davanti ai drammi della vita - commenta Francesco Fronzoni, presidente dell’associazione La Cometa - ci si sente impotenti e si crede che solo i 'grandi' possano risolverli. L'esperienza ci insegna, al contrario, che ciascuno può tentare di dare una mano. Quando questo accade, la paura sparisce e le cose cambiano sempre". I biglietti, al costo di 10 euro, sono acquistabili online su vivaticket