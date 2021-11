"Mirabilia mathematica nella Divina Commedia": incontro col professor Ivano Arcangeloni

Mercoledì 10 novembre alle 17 nella sala Mazzini, in corso della Repubblica 88 a Forlì, è in programma un incontro col professor Ivano Arcangeloni, docente al Liceo Classico di Forlì, sul tema "Mirabilia mathematica nella Divina Commedia". Alcuni passi della Divina Commedia, in particolare del Paradiso, contengono espliciti riferimenti a questioni matematiche. Partendo dalla loro analisi, si tenterà, da un lato, di inquadrare il significato di “conoscenza matematica” al tempo di Dante, dall'altro, di comprendere il senso di questi riferimenti, esempio della cultura enciclopedica dantesca, nella cornice della sua poetica. In Dante, infatti, sapere “scientifico (nel senso medievale) e sapere “umanistico”si fondono in una cosa sola, cui da sempre diamo il nome di poesia.



