Miss curvyssima 2022: la finale si avvicina

Sabato 12 novembre, presso il ristorante Casa la Corte in via Enrico Mattei, si terrà una delle ultime tappe di “Miss Curvyssima” organizzata da Loredana Amorosa, agente della Romagna che si impegna da sempre a portare avanti il messaggio positivo del concorso.

Ad attendere gli spettatori una serata ricca d’intrattenimento che vedrà protagoniste 27 ragazze provenienti da tutta Italia. Attraverso due uscite, una in abito da sera ed una in intimo le ragazze cercheranno di aggiudicarsi gli ultimi posti disponibili per la finale che si terrà il 17 dicembre presso l'Arena di FICO Eatalyworld a Bologna.



Ospite della serata la cantante Matilde Montanari.



Per prenotare chiamare al 0543 780642 . Per iscriversi al concorso contattare Miss Curvyssima sui suoi canali social @misscurvyssima .