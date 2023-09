Miss curvyssima torna a Bertinoro per una tappa verso le finali nazionali

Miss Curvyssima, il concorso di bellezza che celebra le curve e la bellezza in tutte le sue forme, è pronto per una nuova tappa. La data da segnare è domenica 10 settembre, e il luogo dell'appuntamento è il Tempio di Mo a Bertinoro. In una serata che promette di essere ricca di emozioni, glamour e momenti indimenticabili, Miss Curvyssima continua il suo viaggio per dimostrare che la bellezza non ha confini. Con il suo messaggio "Libera di essere te", il concorso invita ogni donna a celebrare se stessa, superando gli stereotipi tradizionali.

"Concorrenti provenienti da ogni parte d'Italia, che porteranno una storia di autostima, coraggio e determinazione, pronte a mostrare che la vera bellezza risiede nell'essere se stessi. Al termine della serata, una fortunata partecipante avrà l'opportunità di avanzare verso le ambite finali nazionali, un passo avanti nel suo viaggio per rappresentare una visione rinnovata e autentica della bellezza; spiegano gli organizzatori.

L'evento ideato da Samantha Togni è organizzato in collaborazione con Loredana Amorosa. Ulteriori informazioni e dettagli sull'evento sui social media di @misscurvyssima. info e prenotazioni: 3474302872