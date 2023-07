"Miss Curvyssima" continua il suo viaggio con una tappa a Bertinoro

Miss Curvyssima, il concorso di bellezza che celebra l'amore per il proprio corpo e la diversità, continua il suo viaggio in tutta Italia. Dopo il successo della tappa bolognese, il tour farà tappa a Bertinoro il 28 luglio alle 20.30 presso "Il Tempio di Mo". Le concorrenti provenienti da ogni angolo del Paese si sfideranno per il titolo di Miss Curvyssima. "Ogni partecipante, orgogliosa delle sue forme e del suo corpo, si presenterà sul palcoscenico con coraggio e determinazione, pronta a celebrare la sua bellezza e a rompere gli stereotipi di bellezza tradizionali", spiegano gli organizzatori.

"Sotto lo slogan "Libera di essere te", Miss Curvyssima incoraggia ogni donna a sentirsi sicura, amata e accettata per quello che è. Questo non è solo un concorso di bellezza, ma un potente messaggio di inclusione e rispetto per la diversità. Alla fine della serata, due partecipanti passeranno direttamente alle finali nazionali, un'opportunità unica di rappresentare la loro visione di bellezza su un palcoscenico ancora più grande. Il vero fulcro dell'evento sarà, come sempre, la bellezza e l'autenticità di queste donne straordinarie. Miss Curvyssima è un invito a tutti: venite a celebrare con noi la bellezza nelle sue innumerevoli forme e a sostenere queste donne nella loro avventura", concludono.