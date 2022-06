Ritorna Miss curvyssima: tra le concorrenti tre forlivesi e una cesenate

Sabato 11 giugno al ristorante "Casa La Corte", in via Enrico Mattei, avrà inizio la nuova edizione del famoso concorso nazionale di bellezza curvy dedicato a tutte le donne dai 18 ai 45 anni e dalla taglia 44 in poi.

Miss Curvyssima, questo è il nome del concorso presentato dalla patron Samantha Togni, negli ultimi anni ha dato voce a molte ragazze che ancora oggi faticano a trovare la propria collocazione nel mondo della moda, regalando ad ogni partecipante e spettatore un sorriso ed una diversa prospettiva. Le donne possono essere sensuali, belle e in salute anche con taglie che non rispecchiano gli stereotipi di bellezza. "Bellezza non è magrezza" questo è il motto del concorso che interesserà le 15 concorrenti in gara provenienti da tutta italia pronte a gareggiare per raggiungere il titolo di "Miss Curvyssima". Tra di loro le forlivesi Erika Bombardini, Marica Ferilli, Giada Grisetti e la cesenate Luigina Favale, ragazze del posto che hanno deciso di mettersi in gioco.

Ospiti della serata la cantante Matilde Montanari, Miss Curvyssima in carica Debora Bellini e il negozio "Angel" di Imola che proporrà una selezione di abiti dedicati alle curvy. Ad attendere gli spettatori una serata ricca di divertimento e spensieratezza che tra cambi d'abito, musica e spettacolo vi trascinerà nel mondo della bellezza curvy.



Per iscriversi al concorso contattare le pagine Facebook o Instagram di Miss Curvyssima. È possibile assistere all'evento prenotando al numero 0543780642