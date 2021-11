Tappa di "Miss curvyssima" a Forlimpopoli: quattro forlivesi in gara

Domenica 21 novembre, alle ore 19.30, la pizzeria "Four Jacks" a Forlimpopoli,ospita una tappa del concorso nazionale "Miss Curvyssima". Le concorrenti sfileranno per aggiudicarsi due pass per la finale e quattro per la semifinale.

Durante la serata spazio ad un format con la collaborazione del brand 'Sophia curvy' sulla violenza sulle donne ed in diretta streaming uno

show di burlesque diretto dal coreografo Rocco Cagnè. Sono quattro le forlivesi in gara Loredana Amorosa, Maria Cristina D'amico, Alba Hila e Benedetta Bandini, che sfideranno altre concorrenti provenienti da tutta Italia. Ospiti della serata il giovane modello di Bertinoro, Leo Angeli, la cantante Matilde Montanari anche lei di Forlì, l'attrice del film di Ligabue 'Made in Italy', Silvia Corradin, e Miss Curvyssima 2018, Melania Melato, di Venezia.

Miss Curvyssima è un concorso nazionale per donne 'curvy' di età compresa dai 16 ai 45 anni e con taglia 44 in poi. Patron del concorso Samantha Togni, che presenzierà presentando insieme a Fabrizio Cremonini.



Per info e prenotazioni: 3355348953- 389 5120748.