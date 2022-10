Miss Curvyssima, la finale si avvicina

Sabato torna Miss Curvyssima, il concorso di bellezza dedicato alle bellezze formose: alle ore 20.30 al ristorante "Da Valdo" in Via Enrico Mattei 119 sfileranno ragazze provenienti da tutta Italia. Le 16 concorrenti in gara avranno a disposizione due uscite, una in abito da sera ed una in intimo, per far breccia nel cuore del pubblico e soprattutto della giuria. Cercando di aggiudicarsi in tempo un posto per la finale nazionale. Una serata ricca di divertimento, spensieratezza e sensibilizzazione. Per partecipare all'evento occorre prenotare al numero 0543 705326. Per iscriversi al concorso si può contattare Miss Curvyssima attraverso i canali social Facebook ed Instagram (@misscurvyssima).