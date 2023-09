"Mo i tira a te": Maurizio Casali presenta il suo libro sulla Resistenza

Prezzo non disponibile

Una casa in via Cervese 53 che si trasforma in una 'Casa dei racconti'. Un libro che diventa occasione di una festa con buon cibo, danze e voglia di stare insieme. Sabato 16 settembre, dalle 18, a Villa Casali viene presentato il libro "Mo i tira a te" (Minerva Editore, 2022) scritto da Maurizio Casali, noto attore di Accademia Perduta/Teatri di Romagna.

Il libro, che trae spunto dal racconto del padre Sergio, partigiano combattente, si alza potente per non dimenticare i molti significati che espresse la Resistenza anche al di fuori della stretta vulgata. All'incontro, che è sostenuto dalla sezione Anpi di Forlì, il Centro Pace di Forli e la Libreria Naturista di Bologna prenderanno parte anche alcuni studiosi come Vito Paticchia, esponenti di associazioni combattentistiche.