Moda e musica si fondono con il musicologo Danilo Faravelli e il pianista Pierluigi Di Tella

La Sala San Luigi, insieme all'Istituto Musicale A. Masini e l'Associazione Spazio 2030 di Forlì, intende dare il proprio contributo alla valorizzazione della Grande Mostra "L'arte della Moda, con una proposta di due eventi collaterali dedicati alla moda come specchio dei tempi e dello status sociale, ma anche elemento da inquadrare in un'etica ambientale per combattere il fast fashion. “Va di moda: educazione, ambiente, cultura” è il titolo della proposta che intende approfondire differenti chiavi di lettura sull'importanza della moda quale elemento antropologico-educativo, storico-culturale, insieme all'aspetto della sostenibilità ambientale della moda.

Il primo evento dal titolo “Musicisti in abiti da lavoro: quando la storia della musica risponde al richiamo della moda” si terrà domenica 30 aprile alle ore 11.30 presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale A. Masini. Muovendo dall’idea di un happening fatto di parole esplicative ed evocative, di immagini commentate e di musica pianistica del grande repertorio classico eseguita dal vivo, il musicologo Danilo Faravelli e il pianista Pierluigi Di Tella presenteranno l’immagine di sé data ai propri contemporanei e alla posterità da compositori, cantanti e strumentisti analizzando i loro abbigliamenti “eloquenti”, utilizzati per creare un aspetto esteriore capace di qualificarli come soggetti chiaramente riconducibili alla loro area professione.

Partendo da una ricognizione visiva su particolari di affreschi, dipinti e miniature medievali e rinascimentali contenenti dettagli informativi sulla condizione operativa ed esistenziale di “addetti al lavoro” appartenenti al mondo musicale sacro e profano, seguirà un esame approfondito di ritratti di compositori e virtuosi risalenti ai secoli XVII-XX, offrendo l’occasione di familiarizzare con le consuetudini e i meccanismi contrattuali posti alla base della domanda-offerta di intrattenimenti sonori d’arte in quelle epoche. Il tutto inframezzato da esecuzioni musicali e letture di documenti degli artisti presentati in ritratti.

Tutti gli eventi sono realizzati con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.