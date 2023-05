“Moda sostenibile” alla Sala San Luigi: parte del ricavato per l'emergenza

Giovedì 25 maggio la Sala San Luigi, la Coop. Equamente Altromercato e l'Associazione Spazio 2030 propongono un evento di incontro, riflessione, ma anche solidarietà, dal titolo “Moda sostenibile”, progettato per la valorizzazione della Grande Mostra "L'arte della Moda".

L’evento, programmato prima dell’alluvione, è stato confermato con fatica, perché ritenuto un importante momento di incontro, riflessione, riuso etico, per affrontare il tema moda sostenibile, convinti che anche il nostro superconsumo e supersfruttamento del suolo siano causa del cambiamento climatico in atto. Per questo non dimentichiamo la solidarietà: parte del ricavato sarà infatti devoluto per l'emergenza alluvione.

L'appuntamento è per le ore 19.30 alla Sala San Luigi (spazio esterno), dove la Cooperativa Equamente proporrà un'installazione per non dimenticare il disastro del Rana Plaza in Bangladesh, a dieci anni da quella che è stata definita la più grande tragedia della sovrapproduzione, ovvero la produzione ad ogni costo e senza scrupolo alcuno.

Contemporaneamente, l'Associazione Spazio2030 organizzerà uno spazio SWAP dove sarà possibile scambiare i propri capi di abbigliamento.

Seguirà alle ore 21.00 la proiezione cinematografica di “River Blue”, pluripremiato documentario incentrato sull’impatto che la produzione dei nostri abiti ha sui principali fiumi del pianeta e sui loro ecosistemi. La visione sarà introdotta da Spazio 2030; presso la biglietteria della sala sarà inoltre allestito un snak bar dalla Cooperative Equamente.

(Ingresso alla proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano: 4 euro). L'evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.