Rombano i motori: a Modigliana la prima tappa della Coppa Slalom di Romagna

Organizzata dalla Scuderia Brm, in sinergia con il Racing Team Le Fonti, sotto l'egida di Auto Moto Sport Italia e Msp Italia, si terrà Domenica 1 maggio la prima tappa della Coppa Romagna Slalom, una serie di sei gare di auto che si svilupperanno lungo le strade delle colline della Romagna forlivese. L’appuntamento del primo Slalom Modigliana - Monte Trebbio, si disputerà lungo un percorso di tre chilometri che ripercorre in parte il tracciato di una prova speciale del Rally Colline di Romagna.

La gara che si compone di quattro manche e si svolgerà lungo l’arco dell'intera giornata, dalle 10 alle 17,30, partendo dalle vie del centro di Modigliana, lungo il primo tratto del Monte Trebbio. La manifestazione che ha il Patrocinio del Comune di Modigliana, vede la partecipazione di oltre 100 autovetture che saranno ospitate lungo le vie del centro e che dal pomeriggio di sabato 30 aprile, si trasformeranno in un grande paddock dove il pubblico potrà aggirarsi per ammirare i mezzi che partecipano alla gara: saranno coinvolte la via Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Don Minzoni.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’Agesci di Modigliana, nella giornata di domenica 1 maggio, verranno predisposti parcheggi nell’area interna della Scuola Elementare, nel parcheggio dell’ex Consorzio Agrario e nell’ex Foro dei Tigli. Il controllo sul percorso verrà presidiato dai volontari dell'organizzazione, con la collaborazione del Nucleo Volontari Protezione Civile di Modigliana; sarà attivato un servizio di accoglienza che vedrà protagonista l’Ass.ne Pro Loco Modigliana, che allestirà un’area ristoro che si affiancherà alle attività di bar, ristoranti ed agriturismi pronti ad accogliere il pubblico di appassionati che normalmente partecipa a queste manifestazioni.

Nel pomeriggio di sabato 30 aprile, dalle 17.00 alle 19.00 in Via G.Garibaldi e Piazza Matteotti, sono previste le verifiche tecnico/sportive; Domenica 1 maggio dalle ore 9.00 briefing con commissari di percorso e a seguire con i piloti; alle ore 10.00 è prevista la manche di ricognizione per avviare poi le prove di gara con interruzione alle ore 13.00 per riprendere poi alle 14.00 e terminare alle 17,30, con la premiazione presso il loggiato del Comune. Fra una manche e l'altra e durante la pausa pranzo, la strada provinciale Via Monte Trebbio, sarà aperta al traffico per limitare i disagi per i residenti.