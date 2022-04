Modigliana di nuovo in Festa col Sangiovese: "Ceningiro", mostre, Martino Chieffo, gara dei produttori

Dopo due anni di interruzione, a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti Covid, torna nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 aprile, la Festa del Sangiovese di Modigliana, che nel 2019 ha raggiunto il traguardo della 50° edizione. Una manifestazione evento che vuole festeggiare il Sangiovese e unisce il nome di Modigliana a questo vino prestigioso, simbolo della Romagna.

Giorgio Melandri, vicepresidente di Modigliana-Stella dell'Appennino, ricorda che "un grande vino ha anima e radici e le nostre sono a Modigliana, nelle valli che salgono in Appennino e nella comunità che ne condivide l'identità. Per questo ogni anno siamo coinvolti con entusiasmo in questa festa. Con i nostri vini viaggiamo nel mondo, ma il cuore resta sempre qui perché il vino non deve mai dimenticare le sue radici popolari e contadine." Il Sangiovese offre l'opportunità di parlare della nostra Comunità e di chiamare cittadini e visitatori a conoscere e vistare le attività, i luoghi e il territorio di Modigliana che accoglierà i visitatori anche con appuntamenti culturali e manifestazioni di solidarietà.

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24, la Casa Museo, Don Giovanni Verità e la Pinacoteca Comunale, osserveranno due giornate di apertura anche nelle ore serali per accompagnare i visitatori che si avvicineranno a Modigliana nelle giornate della festa.

Nella mattina di sabato 23, la inaugurazione di due importanti appuntamenti culturali, eventi collaterali alla grande Mostra del San Domenico di Forlì, organizzata in collaborazione con l'Accademia degli Incamminati, Caffè Michelangiolo di Firenze e l'associazione Ics Fectori Art di Modigliana. Alle ore 10,30, presso la chiesa della Misericordia, in Piazza Oberdan, si inagura la mostra, Una Donna, Alle ore 11,30 presso la chiesa S. Rocco in Piazza Pretorio, si inaugura la mostra

Maddalena. L'Estasi e la Penitenza Alle ore 14,30 presso i locali della Vecchia Filanda in via Don Giovanni Verità, inaugurazione della esposizione di Bonsai "riprodurre la natura in piccole dimensioni" che resterà allestita nelle giornate della Festa

Una Festa dedicata anche alla solidarietà, la Pro Loco di Modigliana promuove una raccolta di fondi, mettendo a disposizione il ricavato della vendita dei calici di vetro che saranno devoluti in favore di aiuti alimentari e della accoglienza dei profughi ucraini.

La Festa del Sangiovese

Si inizia la sera di sabato 23 aprile dalle 20,00 con la "Ceningiro" una cena itinerante che si sviluppa lungo i percorsi del centro storico con diverse postazioni collocate nella Modigliana vecchia in cui sarà possibile degustare cibo e buon vino. Si parte dal mercato coperto, sede della Pro Loco, di fronte allo storico Palazzo delle Boccine, bellissimo palazzo del quattrocento. Nell'area antistante saranno allestite la casse dove sarà possibile ritirare i biglietti per le degustazioni predisposte lungo il percorso storico. Saranno allestiti alcuni tavoli per la degustazione dei primi , da qui si parte per salire in Piazza Pretorio, una piazza bella e affascinante che ha conservato intatto il suo grande valore storico di una piazza medievale centro dell’antico borgo dove si affacciano palazzo Borghi e palazzo Pretorio, sede della pinacoteca Comunale, ed è fra questi due palazzi che si consumò il Baratto, che vide Maria Stella Chiappini al centro di uno "scambio criminale" e portò un Modiglianese sul trono di Francia. Una vicenda storica affascinante e di interesse internazionale ed a lungo, nel corso dell'1800, oggetto di libri e articoli di giornale. In Piazza Pretorio secondo punto degustazione con l’intrattenimento dello spettacolo musicale del cantautore, Martino Chieffo.

Dalle 20,00 alle 23,00 apertura straordinaria della Pinacoteca Comunale

La "Ceningiro" prosegue per tornare in piazza don Minzoni, nell'area antistante la Tribuna dove sarà servito il dolce e dove sarà allestita l’Osteria che servirà piadina romagnola farcita. In Piazza Don Minzoni di fronte all'Osteria, intrattenimento del gruppo musicale i Sgumbiè ad Zividela

Domenica 24 aprile, nelle vie del paese mercatino degli hobbisti e nella via Garibalbi e in Piazza Matteotti il mercato ambulante con esposizione di auto e macchine agricole. Apertura della festa e della Osteria che sarà funzionante fin dalle ore 10,00, unitamente ai banchi di assaggio e degustazione dei vini dei produttori locali. In Piazza Don Minzoni sarà presente anche la scuola Alberghiera di Riolo Terme, con preparazione di stuzzichini da abbinare agli assaggi dei vini. Alle ore 10,00 in sala Bernabei a cura dei produttori dell'associazione Stella dell'Appennino , Presentazione della mappa delle sottozone (del Sangiovese) di Modigliana

Alle 11,00 in Piazza don Minzoni, Gara amatoriale dei produttori: sono stati invitati a partecipare gli agricoltori che ancora producono il Sangiovese per uso “privato”che faranno degustare i loro vini ad una giuria popolare, mista a sommelier, i quali decreteranno un vincitore, che sarà premiato con E’ Botaz, che rimarrà in loro possesso per un anno, fino alla prossima edizione della Festa del Sangiovese. Alle 12,30 si pranza al mercato coperto, a cura della Pro Loco. In Piazza Don Minzoni l’Osteria sarà aperta fin dalle 10 del mattino, oltre agli stand dei produttori di Stella dell’Appennino, allestiti per le degustazioni dei vini di Modigliana

Dalle ore 15,00 in Piazza Don Minzoni intrattenimento musicale fino a sera col gruppo dei Los burrito intervallati dagli spettacoli di giocoleria di KaLu,

Gli accessi agli eventi della manifestazione avverranno nel rispetto delle normative Covid vigenti