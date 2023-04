Modigliana per un weekend diventa il borgo del Sangiovese

Una sagra dedicata al Sangiovese per celebrare la cultura enologica del territorio."Sangiovese in festa", che quest’anno animerà Modigliana sabato 22 e domenica 23 aprile, è una manifestazione realizzata allo scopo di promuovere la conoscenza del Sangiovese e delle cantine locali che lo producono. Un’occasione per degustare questo vino, accompagnandolo ai piatti della tradizione, e conoscerne meglio la storia, grazie ai momenti di studio dedicati.Un’opportunità per scoprire o riscoprire Modigliana, che saprà raccontarsi attraverso i molti appuntamenti culturali e di solidarietà che ogni anno arricchiscono il programma della festa, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

Sabato si parte alle 19 con la cena in giro per le vie di Modigliana “vecchia”, in piazza Pretorio intrattenimento musicale con Mirko e Priscilla acoustic duo, mentre in piazza Don Minzoni la musica sarà con gli Angeli azzurri. Alle 20:30 apertura dell'osteria e degli stand dei vini Stella dell'Appennino.

Domenica la festa parte alle 09.00 con l'osteria e i banchi di produttori locali e hobbisti, alle 10.30 si terrà la gara di vini amatoriale, dalle 11.00 alle 12.00 apertura cucina per asporto, mentre alle 12:00 pranzo al mercato coperto. Alle 15:00 intrattenimento musicale con il Trio agricolo.

Una festa nella festa sarà il "Sangioclub": un duo alla regia musicale, Ebro Carlucci dj con la sua forte vena per la musica house e Niko dj, giovane ragazzo impegnato in Romagna in eventi e serate, accompagnano i live performer Valeria Magnani (violino), Valentino Negri (sax) e la voce di Simona Rae. Dalle 15 di domenica, in via Nazario Sauro. Riccardo Fabbri, ventiseienne, titolare di una azienda agricola con punto vendita diretta e Malavolti Matteo, ventiquattrenne titolare de La Colombina Pasticceria e Panetteria, in collaborazione con Manuele Malavolti, titolare di un'azienda agricola del territorio hanno elaborato il progetto che li entusiasmava da tempo.