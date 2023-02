Modigliana raccontatata attraverso i suoi personaggi: ecco il il lungometraggio “Dai vindo’ ai vindo’ i racont ed Mugiana”

A Modigliana sarà proiettato giovedì 23 febbraio e martedì 14 marzo, alle ore 20,30 presso il teatro dei Sozofili il lungometraggio “Dai vindo’ ai vindo’ i racont ed Mugiana”. Da diverso tempo Alberta Tedioli coltivava l’idea di registrare il dialetto modiglianese parlato, in quanto è l’unica forma per conservarne accenti particolari e sfumature. Proponendo il progetto a due membri modiglianesi dell’Accademia degli Incamminati, associazione storica, Mercatali Giuseppe e Gian Callisto Mazzolini, ha subito trovato interesse, fiducia e accoglienza del progetto. Così insieme, si sono messi al lavoro, Alberta ha stilato il progetto e l’Accademia ha provveduto negli aspetti burocratici. Dopo pochi mesi il progetto era stato approvato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Sono iniziate le riprese con l’operatore Costantino Maiani e il fonico Danilo Fabbri, e passo dopo passo, sono riusciti a registrare questi racconti.

Gli intervistati sono nati negli anni 20, 30 e 40, per questo il titolo prende questo anno che al 2022 testimonia un centenario pieno di eventi per la maggior parte drammatici ma proprio per questo da testimoniare. I racconti non sono stati elaborati, sono sgorgati così in modo naturale spontaneo, ricordi ancora precisi e lucidi che sono da proporre alle nuove generazioni. Viene fuori il lavoro dei bambini, la dittatura fascista, la miseria, la fame, la guerra, ma anche l’entusiasmo, la voglia di rinascere, viene fuori una Modigliana che andava in massa a teatro, una Modigliana importante che faceva concorrenza a una città come Lugo per quanto riguarda il mercato dei buoi. Viene fuori la disoccupazione, gli operai, le OVRE, che si mettevano in piazza all’alba, per essere scelti per andare a svolgere lavori, prevalentemente nelle campagne della Bassa, si racconta dell’arrivo di Mussolini a Modigliana e i suoi curiosi commenti davanti al monumento del prete risorgimentale Don Giovanni Verità. Quando mai certi aneddoti, potranno entrare il un libro di storia? Mai, eppure parlano in modo chiaro di una epoca. Racconto dopo racconto si è materializzato il nostro film, inframmezzato da piccoli escamotage artistici. Questo lavoro dovrà servire alle nuove generazioni per comparare gli eventi storici e riflettere su modi di vivere completamente trasformati. Il documentario ospita il racconto di un modiglianese particolarmente originale, quei personaggi che solo la piccola provincia di confine può creare. Intervistati: Renato Benericetti, Iside Laghi, Giovanni Ortolani Gianetto, Riccardo Ceroni Scherpa.

Entrata libera fino a esaurimento posti