"Molto rumore per nulla": il film di di Kenneth Branagh alla Sala San Luigi

Mercoledì 24 aprile alle 20.30 al cinema San Luigi verrà proiettato il film "Molto rumore per nulla" (1993, Gran Bretagna) per la regia di Kenneth Branagh. La celebre opera teatrale di William Shakespeare è ambientata nel film in una splendida villa Toscana.

Il film, a ingresso libero, fa parte del ciclo di eventi collegati alla rassegna "Il tempo dei preraffaelliti, tra moderno e antimoderno" promosso dal circolo Acli Lamberto Valli Aps e da una rete di oltre 15 fra associazioni ed enti. Ne discutono brevemente al termine del film Pietro Caruso, giornalista e saggista e Giovanni Raggi, regista e cinefilo.