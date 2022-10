"Monasteri aperti", un’escursione da Pianetto all'abbazia di Sant'Ellero

Domenica 9 Galeata ha aderito all’iniziativa “Monasteri aperti”, promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna, per conoscere e promuovere il patrimonio culturale, storico e religioso del territorio regionale. Il programma di Galeata, a cura dell’amministrazione comunale e della Pro loco Galeata Aps, in collaborazione con la Parrocchia di S. Ellero e con Trail Romagna-natura in movimento, prevede, alle 10.30, un’escursione con partenza da Pianetto per l’abbazia di S. Ellero; alle ore 11.30, visite guidate all’abbazia di S. Ellero e presentazione dell’intallazione artistica all’interno del progetto “Migra Land Art” a cura di Matteo Lucca e Oscar Dominguez. Infine, dalle ore 14.30, visite guidate all’abbazia. Si tratta di un’esperienza intima e originale, tra arte e spiritualità, alla scoperta di luoghi sacri di grande bellezza, ricchi di antichi tesori e suggestioni. Per chi volesse partecipare all’escursione Pianetto-S. Ellero e al pranzo è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri 331-7158142 e 331-4062300 – costo 20 euro.