Passione droni: una giornata per conoscerli e provarli

Domenica 19 giugno ore 15:00 a Forlì si vola con un evento interamente dedicato al mondo dei droni, con dimostrazioni, prove pratiche. L'appuntamento sarà nel locale immerso nelle campagne forlivesi A casa di Luca, organizzatore insieme a Pyada Flip Team in collaborazione con Drone Italia . Una giornata dedicata a questo hobby per tutte le persone sia esperte che completamente principianti. Sarà una bella occasione per conoscere di più cosa c’è dentro questo mondo in continua evoluzione.

Esibizioni di droni fpv, una conferenza sull’utilizzo dei droni nella legalità e ci sarà anche la possibilità di provare qualche drone con la supervisione di piloti abilitati e certificati Enac. Non mancherà anche il momento culinario con la presenza di un food truck e il Dj set con musica per tutta la serata.

Drone Italia Ets, si occupa di divulgare e sensibilizzare l’utilizzo dei droni nella legalità. Ci sarà quindi anche una sessione dove Vincetech spiegherà ai presenti come pilotare un drone in piena regola e quali sono i passaggi fondamentali prima di acquistarne uno, oltre a ciò i presenti potranno provare con mano i droni presenti, sotto il controllo di persone del settore.

L’evento è gratuito. Per prenotazioni chiamare il numero 3337204218 (A casa di Luca) oppure il numero 3293210371 (Pyada Flip Team).