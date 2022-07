"Quale acqua?": dibattito tra scienza, spiritualità e comunicazione con la partecipazione straordinaria di Monica Guerritore

Giovedì 28 luglio, alle ore 21:00, è in programma all’Arena Estiva dei Musei San Domenico la serata-dibattito “Quale acqua? Il dono dell'acqua: responsabilità individuale e collettiva”. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì all'interno del progetto "Vitamina (L)egalità 2022" e in collaborazione con “WWF - Forlì Cesena” e “Fridays for Future Forlì” .

L'evento verrà aperto dal saluto del Sindaco Gian Luca Zattini e da una introduzione da parte dell’Assessore alla Legalità Pia Baroni e delle associazioni ambientaliste. Protagonisti dell'incontro saranno l’attrice Monica Guerritore, il giornalista Marco Bilancioni (Caposervizio de Il Resto del Carlino), il biologo e Presidente della Fondazione Centro Ricerche Marine Attilio Rinaldi e Frate Felice Autieri del Sacro Convento di San Francesco di Assisi.

Il tema dell’acqua rappresenta un importantissimo argomento a cui prestare attenzione soprattutto in questo periodo di grande criticità. Cambiamento climatico, patrimonio ambientale, rapporto tra uomo e natura, azioni e patrimonio: è all’interno di queste coordinate scientifiche, culturali ed etiche che si animerà un dibattito che punta a sviluppare coscienza civica, consapevolezza, necessità di comportamenti adeguati e di regole giusta da rispettare.

L’ingresso è gratuito. E' consigliata la prenotazione: IAT, tel. 0543712362, iat@comune.forli.fc.it, dal lunedì alla domenica ore 9-13 e 14-19. Tutti i cittadini sono invitati.