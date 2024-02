Monica Guerritore porta sul palco del Diego Fabbri il suo "Ginger & Fred"

"Ginger & Fred" con Monica Guerritore arriva al Teatro Diego Fabbri di Forlì per la Stagione di Prosa a partire da sabato 24 febbraio alle ore 16 (invece di venerdì 23 febbraio alle ore 21), restando poi invariate le successive rappresentazioni di sabato 24 febbraio alle ore 21 e domenica 25 febbraio alle ore 16.

La doppia replica di sabato 24 febbraio comporterà, eccezionalmente per questo spettacolo, l’impossibilità di effettuare il tradizionale Incontro con gli Artisti del sabato pomeriggio al Ridotto del Teatro. Tale spostamento, concordato tra la Direzione di Accademia Perduta/Teatro Diego Fabbri, la Compagnia dello spettacolo, l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, renderà possibile la “convivenza” della concomitanza di due importanti eventi culturali per la città: la presentazione della Grande Mostra “Preraffaelliti”, che si terrà venerdì 23 febbraio al Teatro Diego Fabbri e che inaugurerà il giorno successivo ai Musei Civici San Domenico, e, appunto, la prima replica dello spettacolo Ginger & Fred nell’ambito della Stagione Teatrale 2023/24.

Ginger & Fred, adattato dalla stessa Monica Guerritore (che cura anche la regia) dal testo di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli su cui fu realizzato l’omonimo film, capolavoro cinematografico del Maestro riminese, vede in scena, oltre alla stessa Guerritore nel ruolo di Ginger, Massimiliano Vado nel ruolo di Fred e una numerosa compagnia formata da Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni.

I due protagonisti, Amelia Bonetti e Pippo Botticella, in arte Ginger e Fred, sono due ex ballerini un tempo famosi, che vengono invitati a partecipare allo show di Natale di una televisione privata. Accettano, intenzionati a ritrovare la magia del palcoscenico e forse, almeno per Amelia, riannodare i fili di un amore interrotto. Scaricati in un piazzale deserto davanti ad un albergo a cui è andata via la luce, si ritrovano inseriti in un gruppo di sosia con cui pensano inizialmente di non avere nulla in comune. Nella notte, e poi in sala trucco, prima che il teatro stesso, pubblico in platea compreso, diventi lo studio dello show e il presentatore, come il domatore di un circo, li faccia entrare, come bestie ammaestrate insieme agli altri compagni d’avventura, questa piccola umanità fatta di personaggi bizzarri e imperiosi, pavidi e coraggiosi, si imporrà, intenerendo il pubblico per la realtà delle loro vite. Tutto comico e tragico allo stesso tempo, nell’esaltazione di un’attesa che li porterà per pochi attimi sotto le luci dei riflettori.

Gli Abbonati alla Prosa “Turno A” potranno confermare la loro presenza per sabato 24 febbraio alle ore 16, effettuare un “Cambio Turno” gratuito sulle successive due repliche, Qualora tale variazione rendesse problematica la partecipazione allo spettacolo, i Sigg. Abbonati al "Turno A" della Prosa potranno richiedere un biglietto omaggio per lo spettacolo Rossini Ouvertures del Spellbound Contemporary Ballet in scena martedì 20 febbraio alle ore 21. I possessori del singolo biglietto per la prevista replica di venerdì 23 febbraio di Ginger & Fred potranno confermare la loro presenza per sabato 24 febbraio alle ore 16, cambiarlo con una delle successive due repliche o chiedere il rimborso presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (tel. 0543 26355).