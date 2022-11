Monsignor Erio Castellucci presenta il suo ultimo libro "Benedetta crisi!"

Il Centro culturale Don Francesco Ricci, in collaborazione con altre realtà della Diocesi - Azione Cattolica, Pastorale sociale del lavoro, Gruppo di preghiera Montepaolo – e con il Patrocinio del Comune di Forlì, propone un incontro con Monsignor Erio Castellucci, sul suo ultimo libro, Benedetta crisi! (Piemme Edizioni): 137 pagine scorrevoli e ricche di riferimenti storici e di attualità. L’appuntamento è in Salone Comunale venerdì 18 novembre alle 21,00.

Castellucci è arcivescovo-abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente per l'Italia settentrionale della Conferenza Episcopale Italiana. Forlivese, teologo, è stato parroco a Forlì, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Nel 2015 è stato nominato da Papa Francesco arcivescovo-abate di Modena-Nonantola, e nel 2020 anche di Carpi. Dal 2021 è vicepresidente per l'Italia settentrionale della Conferenza Episcopale Italiana. Ha pubblicato numerose opere: Benedetta crisi! è il suo ventunesimo libro.

"Percorreremo il libro in un dialogo con l’autore – afferma Gianluca Guizzardi, del Centro culturale – a partire dalle domande che la lettura ha suscitato in organizzatori e amici coinvolti nella preparazione dell’incontro". Il titolo suscita interrogativi: come può una crisi essere una situazione favorevole, al punto da essere definita dall’autore ‘benedetta’? Interrogativi da porre a Monsignor Castellucci che ha scelto per aprire il libro una citazione di Papa Francesco: “Pregate sempre per me, perché io abbia il coraggio di rimanere in crisi”. La singolare richiesta, nelle righe successive, è commentata dallo stesso Castellucci: “(il Papa) non mira a evitare la crisi o a uscirne, ma a restarci; e per farlo non chiede la rassegnazione o la forza, ma il coraggio. Infine, domanda a noi di aiutarlo in questa sua intenzione”.

La serata si concluderà con una raccolta libera a favore del progetto Ucraina - ascoltiamo il grido di pace di Caritas Forlì-Bertinoro.

Info: 349 100 9132, www.donfrancescoricci.it