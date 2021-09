I "Montefiori Cocktail"tornano in concerto a Forlì

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

I Montefiori Cocktail ritornano a Forli, giovedì 23 settembre, alle 21, nei locali di "Al Campo" bar e cucina a San Martino in Strada.

I Montefiori Cocktail sono figli d'arte del mitico sassofonista Germano Montefiori, un talento degli anni '60 e '70. il progetto nasce da Francesco (Kekko come produttore) e Federico (Kikko al sax, flauto e voce), all'inizio degli anni '90, la loro musica si è ispirata al padre e contaminata da una forma moderna di lounge music. Il loro stile si ispira agli anni '60 e l'inizio degli anni '70, alle colonne sonore "cult" di quegli anni, alle musiche degli spot televisivi, ai classici evergreen da tutto il mondo. Essi colgono lo spirito di vitalità trasmessa dalla musica di quell'epoca, riproponendola in forme musicali che appartengono al nostro tempo. Con 8 dischi all'attivo e una miriade di collaborazioni con artisti internazionali e nazionali, colonne sonore per film, spot televisivi,

Prenotazione consigliata e gradita 373.7063695

Info concerto 347.2215537



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...