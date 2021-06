"Monti Orfici": una serata di festa, di teatro e musica, immersi nella natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Sabato 10 luglio, a Castellaccio di Biserno (Santa Sofia, FC) , nel bosco, a partire dalle ore 21:00 è in programma il primo appuntamento della rassegna Monti Orfici con due eventi: Piccoli Idilli con lo spettacolo “Kanu” (teatro e musica africana, Burkina Faso) e a seguire il concerto “Partir” di Elina Duni (Albania).

Una serata di festa, di teatro e musica, immersi nella natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, vicino al borgo di Biserno, con la direzione Artistica di Andrea Valdinocci - Teatro Zigoia e la collaborazione e il sostegno del Comune di Santa Sofia e gli abitanti di Biserno.

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati e la prenotazione è necessaria scrivendo una mail a info@teatrozigoia.org o telefonando al 379 2612002.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Ostello “Antica Filanda” a Santa Sofia (FC), piazza Matteotti, nr 4.

Due gli appuntamenti in calendario, il primo è uno spettacolo di teatro e musica africana (Burkina Fasu) a cura di Piccoli Idilli, che mette in scena “Kanu” (amore, in lingia bambarà), trasposizione teatrale di un racconto africano con musica dal vivo (kora, gangan, bara e calebasse). Il ricordo dei cantastorie d'africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di intere civiltà, diventa uno spettacolo originale, brillante, con tratti di fine umorismo. Cultura teatrale antica e misteriosa, dove il destino dell'uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere occulto della parola. Una cultura di cui sappiamo pochissimo, che oggi bussa alle nostre porte con la sua straripante vitalità e la sua eleganza.

A seguire “Partir”, concerto di Elina Duni (Albania): siamo tutti in partenza, in un modo o nell’altro. Grazie alla voce dell’artista, accompagnata da chitarra, piano e percussioni viaggiamo attraverso i più profondi abissi del dolore, con il cuore ruvido come un deserto, per arrivare finalmente all’ultimo rifugio, che è gioia. Musica tradizionale proveniente da nove lingue e nove culture differenti. Elina Duni tiene concerti in tutto il mondo sia in solo che con diverse formazioni, spaziando da composizioni originali a musica tradizionale e jazz.

L’evento fa parte di “Monti Orfici”, rassegna di concerti e spettacoli nel bosco e nei borghi dell’Appenino Tosco - Romagnolo con la direzione artistica di Teatro Zigoia. Gli spettacoli (italiani e internazionali) vengono scelti in stretta relazione con i luoghi di rappresentazione, immersi in contesti naturali e paesaggistici unici.

(verranno rispettate tutte le normative in tema Covid-19)

Info: info@teatrozigoia.org / www.teatrozigoia.org / Facebook @teatrozigoia