Mopcut, la crème della scena sperimentale internazionale ad Area Sismica

La stagione di Area Sismica con la Rassegna Musiche Extra – Ordinarie dà appuntamento domenica 22 gennaio alle 18 con

Mopcut.

Il progetto Mopcut riunisce tre illustri membri della scena sperimentale e improvvisativa internazionale per mette in atto un'operazione di vero caos. Lukas König, noto per Köenigleopold e Kompost 3, guida questo assalto iper-ritmico da dietro la batteria. A lui si affianca lo straordinario chitarrista e membro della Fire! Orchestra Julien Desprez, che si esibisce sia in maniacali esplorazioni strumentali che in minimalistiche creazioni di paesaggi sonori. A completare questa magnifica compagnia c'è la vocalist Audrey Chen, che si lascia alle spalle il violoncello per tuffarsi in un'indagine senza esclusione di colpi sulla voce umana e sulle sue capacità.

Cos’è il Mopcut? Il Mopcut è uno stile di rumore di media lunghezza che copre la testa e le orecchie con un colpo verticale e un'onda orizzontale. Il paesaggio sonoro deve essere tagliato in modo uniforme su tutta la circonferenza, in modo che il rumore nella parte anteriore raggiunga l'occhio interno, mentre le onde ai lati coprano (o quasi) completamente le orecchie. I battiti sul retro mantengono la stessa lunghezza dei campioni sul davanti e sui lati. Una volta ottenuto il suono complessivo, si ricorre al trimming per ottenere il minimalismo o il massimalismo, a seconda dei casi. L'improvvisazione, il rumore e i beat elettronici funzionano bene come sottofondo per il Mopcut. Si possono usare apparecchi e dispositivi elettronici per dare al Mopcut un po' più di volume, ma gli effetti possono portare ad alzarsi in piedi invece di pendere in basso.

I Mopcut sono Lukas König, Audrey Chen e Julien Desprez. Il loro obiettivo è una costruzione di rumori e suoni che avvolga completamente gli ascoltatori e abbia un impatto altrettanto intenso sulle orecchie quanto sull'occhio interno – così Audrey Chen, Julien Desprez e Lukas König descrivono il loro progetto in trio, che ha celebrato la sua prima al Donaufestival di Krems (in Austria) nel 2018. Le loro capacità di improvvisazione trascendono tutti i confini di genere. Lukas König utilizza la batteria, il sintetizzatore e la voce; Julien Desprez suona la chitarra elettrica e Audrey Chen sovrappone i suoni dei suoi sintetizzatori analogici con estatiche voci estemporanee.

Ingresso € 15. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci.